بعد إطلاق نار في ‏أحد الملاهي الليلية بجونيه... الجيش يتحرك!

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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري ‏المتابعة لتوقيف بقية المتورطين في الإشكال". صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: ‏ "بتاريخ 24/ 4/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صربا - جونيه ‏المواطنَين (ع.ح.) و(م.ح.) والسوري (م.ح.) لافتعالهم إشكالاً مع آخرين في ‏أحد الملاهي الليلية في المنطقة المذكورة، بعد خلاف مع حراس الملهى وتحطيم محتوياته وإطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص. وقد ضُبطت في حوزتهم سيارة غير قانونية.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري ‏المتابعة لتوقيف بقية المتورطين في الإشكال".

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" قد ذكرت أن تلاسناً، عند الخامسة من فجر اليوم بين مجموعة من الشبان أمام أحد الملاهي الليلية في محلة الكسليك كسروان ، قد أدى إلى تضارب وقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية من بندقية حربية نوع كلاشنكوف، مما أدى الى إصابة الشاب م. ب. ح مواليد العام 1992 بطلقات في أسفل بطنه، وتم نقل الجريح إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية.