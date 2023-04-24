ابن الـ16 عاماً توفي اختناقاً في الضنية.. ماذا حصل معه؟

توفي الفتى عبد السلام بدرة (16 عاماً) من بلدة بقاعصفرين ـ الضنية، إختناقا بسبب تسرب الغاز من سخان يعمل داخل الحمام.



وقد تم نقل الشاب إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

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