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لبنان

ابن الـ16 عاماً توفي اختناقاً في الضنية.. ماذا حصل معه؟

Lebanon 24
24-04-2023 | 09:21
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توفي الفتى عبد السلام بدرة (16 عاماً) من بلدة بقاعصفرين ـ الضنية، إختناقا بسبب تسرب الغاز من سخان يعمل داخل الحمام.

 وقد تم نقل الشاب إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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