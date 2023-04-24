الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصرا



Advertisement بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ما بين 96700 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الإثنين، تسعيرة ما بين 96800 و97100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.