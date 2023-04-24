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لبنان
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
24-04-2023
|
09:40
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الإثنين، تسعيرة ما بين 96800 و97100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الإثنين، ما بين 96700 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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