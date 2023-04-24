"سجا" إبنة الـ16 عاماً خرجت من منزلها ولم تعد.. هل شاهدتموها؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: سجا يحي الحسن (مواليد عام 2007، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 23-04-2023، منزل ذويها الكائن في محلة أبي سمراء، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 434834-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".