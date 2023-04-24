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لبنان

داخل محطات البنزين.. هذا ما سيراهُ المواطنون بشكل دائم

Lebanon 24
24-04-2023 | 11:28
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بدأت محطات المحروقات التابعة لشركة "ميدكو" إعتماد آلية جديدة لبيع المحروقات من خلال تسعير المحروقات بالدولار وبالليرة اللبنانية. 
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مدير عام شركة "ميدكو" مارون شماس في حديث إعلاميّ إلى أنَّ "محطات الشركة هي أول من أتاح للزبائن حرية الاختيار في تعبئة سياراتهم بالمحروقات بين مضخات مسعرة بالدولار وبين مضخات مسعرة بالليرة اللبنانية"، معتبراً أنّ "هذا الأمر هو من أجل إعطاء المستهلك حرية إختيار الدفع بالدولار أو بالليرة اللبنانية".
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وأكّد شماس في هذا الإطار أنّ "هذه الآلية المعتمدة هي آلية واضحة وتصب في مصلحة الزبائن، لأنها تمنع استنسابية العاملين على المحطات في احتساب سعر صرف الدولار من جهة، كما أنها لا تكبد الزبائن أي خسائر ناتجة عن التحويل بين العملتين، الليرة والدولار من جهة ثانية".
وأوضح شماس أن "قرار التسعير بالدولار في محطات المحروقات أصبح قيد التنفيذ، على أن تكون هناك مضخة للمحروقات تسعّر بالدولار في المحطات ومضخة أخرى تسعّر بالليرة اللبنانية"، وقال: "هذه خطوة تحمي في آن واحد أصحاب المحطات والمواطن، في حال جرت تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار، وبإمكان المواطن إذا لاحظ فرقاً كبيراً في الأسعار بالليرة اللبنانية، تعبئة المحروقات على الدولار". 
وختم: "إن هذا التدبير يحمي في الوقت نفسه صاحب المحطة من الخسائر التي قد يتكبّدها مع تقلبات سعر الصرف وبيع المحروقات بالليرة". 


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