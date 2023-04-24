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لبنان

توترٌ في البرج الشمالي - صور بين الأهالي وقوى الأمن.. هذا ما حصل

Lebanon 24
24-04-2023 | 12:35
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شهدت بلدة البرج الشمالي في قضاء صور توتراً بين عدد من الأهالي وعناصر قوى الأمن الداخلي على خلفية إزالة مخالفة بناء، من دون الاستحصال على رخصة.

وفي التفاصيل، فإنّ دورية تابعة لقوى الامن الداخلي قامت بقمع مخالفة بناء من دون ترخيص لشخص يبني على أرضه الخاصة، إلا أنّ عدداً من الأهالي اعترضوا الدورية وأقفلوا الطريق في وجهها.
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