"التقدمي" في ذكرى الإبادة الأرمنية: لأخذ العبر والتعلم من التاريخ

وجه "الحزب التقدمي الاشتراكي"، في بيان، "تحية إلى أرواح ضحايا مجازر الإبادة الأرمنية التي تشكل واحدة من المحطات القاسية والأليمة عبر التاريخ"، محيياً نضال الشعب الأرمني وتضحياته، وأضاف: "مع مرور الزمن، لا بُدّ من جرأة الإعتراف وبالتوازي جرأة المصالحة الشجاعة لطي صفحات الدماء، وهذا يقتضي من الجميع التحلي بالمسؤولية والمبادرة لأخذ العبر والتعلم من التاريخ".

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وأضاف "الإشتراكي" في بيانه: "وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن ما يجري من توتر مستجد بين أرمينيا وأذربيجان يستدعي إزاءه التبصر ملياً في عواقب هذا النزاع الذي أوقع الكثير من الضحايا منذ بدءه، ولن ينتهي إلا بالالتزام بالاتفاقات الموقعة، وبالحوار وصولا إلى الحل السلمي، الذي مهما كانت الصعوبات أمامه تبقى أقل كلفة بكثير من كلفة الدماء والاقتتال".