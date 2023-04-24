بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 96800 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.





وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 96800 و97100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

Advertisement