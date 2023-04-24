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لبنان

ميقاتي يشكر السعودية على إهتمامها بالرعايا اللبنانيين في السودان: المملكة ستبقى خير سند

Lebanon 24
24-04-2023 | 14:19
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توجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالشكر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان على الرعاية الخاصة التي أحاطت بها المملكة الرعايا اللبنانيين في السودان، الذين تم اجلاؤهم على متن سفينة سعودية يُتوقع وصولها الى جدة مساء اليوم.
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وحيا رئيس الحكومة جهود وزارتي الخارجية والدفاع في المملكة، وكل من ساهم في إجلاء اللبنانيين وعودتهم بسلام، كما شكر للمملكة الإجراءات المتخذة لاستضافة اللبنانيين هذه الليلة على أن يعودوا الى لبنان غداً.
 
وقال رئيس الحكومة: "لقد كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال خير عضد وسند للبنان واللبنانيين في كل الظروف والأوقات. إنّ الشعب اللبناني بكل اطيافه، يتطلّع إلى مبادلة المملكة بالمحبة عربون تقدير ووفاء".
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