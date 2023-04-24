الموقف السعودي الرّسمي بشأن ملف "الرئاسة".. هل وصل رسمياً إلى لبنان؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنّ الموقف السعودي بشأن الملف الرئاسي لم يُبلغ رسمياً بعد إلى أي جهةٍ لبنانية بشكلٍ مباشر، موضحةً أن الإيجابية السعودية نقلها المستشار الفرنسي باتريك دوريل إلى الأطراف اللبنانية التي التقاها أو تواصل معها هاتفياً.

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كذلك، فقد أشارت "الجديد" إلى أنّ المصادر السياسية شكّكت في قدرة كتلة "القوات اللبنانية" على تعطيل نصاب جلسة إنتخاب الرئيس في حال حصول رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية على أكثرة الـ65 صوتاً.

ووفقاً للقناة، فإنّ الحزب "التقدمي الإشتراكي" سبق أن أعلن عدم نيته تعطيل جلسات الإنتخابات، في حين أن كتلة "لبنان القوي" قد لا تذهب بإتجاه رفع سقف المواجهة ضدّ "حزب الله" من خلال تعطيل الإستحقاق الرئاسيّ.