بيانٌ مهم من "الخارجية" بشأن اللبنانيين العالقين في السودان.. ماذا فيه؟

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، أنه نظراً لعدم تمكن عدد محدود من اللبنانيين من الالتحاق بقافلة الاجلاء من الخرطوم التي تم تنظيمها فجر يوم الأحد الماضي، سيتم إستثنائياً ولمرة واحدة فقط العمل على إجلاء من تبقى من اللبنانيين، إذا سمحت الظروف الميدانية بذلك، إما غداً يوم الثلاثاء الواقع في 25 نيسان 2023 أو يوم الأربعاء الواقع في 26 نيسان 2023 كحد أقصى، علماً أن التاريخ النهائي لهذه الرحلة المزمع تنظيمها مرتبط بإمكانية تأمين حافلة نقل، الوضع الأمني الميداني، وسلامة الطريق.

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