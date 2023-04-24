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لبنان
بيانٌ مهم من "الخارجية" بشأن اللبنانيين العالقين في السودان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
24-04-2023
|
14:59
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، أنه نظراً لعدم تمكن عدد محدود من اللبنانيين من الالتحاق بقافلة الاجلاء من الخرطوم التي تم تنظيمها فجر يوم الأحد الماضي، سيتم إستثنائياً ولمرة واحدة فقط العمل على إجلاء من تبقى من اللبنانيين، إذا سمحت الظروف الميدانية بذلك، إما غداً يوم الثلاثاء الواقع في 25 نيسان 2023 أو يوم الأربعاء الواقع في 26 نيسان 2023 كحد أقصى، علماً أن التاريخ النهائي لهذه الرحلة المزمع تنظيمها مرتبط بإمكانية تأمين حافلة نقل، الوضع الأمني الميداني، وسلامة الطريق.
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ودعت الوزارة
اللبنانيين الراغبين بالمغادرة، التواجد قبل هذا التاريخ في فندق روتانا - الخرطوم حيث ستنطلق القافلة، آخذين بعين الاعتبار أن الظروف الميدانية قد لا تسمح بالمساعدة على تنظيم عملية إجلاء أخرى بعد الانتهاء من العملية الثانية المزمع تنفيذها.
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