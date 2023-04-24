هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!

أفاد تطبيق المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء، مساء اليوم، عن حدوث هزة أرضية قرابة الساعة الـ5 مساء اليوم، في منطقة الهرمل - البقاع.

ووفقاً لبيانات التطبيق، فإن قوة الهزّة بلغت 3.1 درجات، وقد شعر بها سكان المنطقة ولكن بشكلٍ طفيف.