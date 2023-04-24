16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
5
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!
Lebanon 24
24-04-2023
|
15:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تطبيق المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء، مساء اليوم، عن حدوث هزة أرضية قرابة الساعة الـ5 مساء اليوم، في منطقة الهرمل - البقاع.
ووفقاً لبيانات التطبيق، فإن قوة الهزّة بلغت 3.1 درجات، وقد شعر بها سكان المنطقة ولكن بشكلٍ طفيف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هزة أرضية ضربت لبنان... سكان هذه المناطق شعروا بها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان... سكان هذه المناطق شعروا بها
25/04/2023 03:31:44
25/04/2023 03:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان.. وسكان هذه الدولة العربية شعروا بها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان.. وسكان هذه الدولة العربية شعروا بها
25/04/2023 03:31:44
25/04/2023 03:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية في بحر لبنان... إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
هزة أرضية في بحر لبنان... إليكم التفاصيل!
25/04/2023 03:31:44
25/04/2023 03:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب سوريا شعر بها سكان لبنان.. وهذا ما كشفه الخبير الجيولوجي عن خطورتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب سوريا شعر بها سكان لبنان.. وهذا ما كشفه الخبير الجيولوجي عن خطورتها
25/04/2023 03:31:44
25/04/2023 03:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصرا
09:40 | 2023-04-24
24/04/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!
15:22 | 2023-04-24
24/04/2023 03:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في الضاحية مؤخراً.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في الضاحية مؤخراً.. فيديو يوثق كل شيء
05:59 | 2023-04-24
24/04/2023 05:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تستمتع بوقتها مع "فهد" في واشنطن! (صور)
Lebanon 24
جيسيكا عازار تستمتع بوقتها مع "فهد" في واشنطن! (صور)
03:48 | 2023-04-24
24/04/2023 03:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ" توب" مكشوف.. زوجة الفنان مروان خوري تستعرض سيارتها الفارهة (صور)
Lebanon 24
بـ" توب" مكشوف.. زوجة الفنان مروان خوري تستعرض سيارتها الفارهة (صور)
02:00 | 2023-04-24
24/04/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:25 | 2023-04-24
الصادق: الفراغ أفضل من رئيس يُطلق رصاصة الرحمة على البلاد
16:57 | 2023-04-24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:52 | 2023-04-24
في صور.. مقتل شخصٍ إثر حادث صدم
14:59 | 2023-04-24
بيانٌ مهم من "الخارجية" بشأن اللبنانيين العالقين في السودان.. ماذا فيه؟
14:29 | 2023-04-24
الموقف السعودي الرّسمي بشأن ملف "الرئاسة".. هل وصل رسمياً إلى لبنان؟
14:19 | 2023-04-24
ميقاتي يشكر السعودية على إهتمامها بالرعايا اللبنانيين في السودان: المملكة ستبقى خير سند
فيديو
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
25/04/2023 03:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
25/04/2023 03:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
25/04/2023 03:31:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact