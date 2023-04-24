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لبنان

هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!

Lebanon 24
24-04-2023 | 15:22
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أفاد تطبيق المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء، مساء اليوم، عن حدوث هزة أرضية قرابة الساعة الـ5 مساء اليوم، في منطقة الهرمل - البقاع.
 
ووفقاً لبيانات التطبيق، فإن قوة الهزّة بلغت 3.1 درجات، وقد شعر بها سكان المنطقة ولكن بشكلٍ طفيف. 
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