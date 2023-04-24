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لبنان
الصادق: الفراغ أفضل من رئيس يُطلق رصاصة الرحمة على البلاد
Lebanon 24
24-04-2023
|
17:25
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رأى النائب التغييري وضاح الصادق ان "كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان البلد أمام مرشحين لا ثالث لهما، فرنجية والفراغ، ودعوته بالتالي لاختيار الأقرب بينهما إلى الفوز بالرئاسة، لم يأت بأي جديد، إذ انه الموقف نفسه الذي اتخذه الحزب بعد انتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان في العام 2014، "إما عون وإما الفراغ"، لكن ما فات الشيخ قاسم هو ان زمن فرض المعادلات الأحادية ولى إلى غير رجعة، ولم يعد فريق الممانعة، بفعل تبدل موازين القوى في مجلس النواب، قادر على فرض مرشحه لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا، ناهيك عن وجود قرار حاسم بعدم العودة إلى المرحلة التي أودت بالبلاد إلى الانهيار والفلتان والتسيب على المستويات كافة.
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ولفت الصادق، في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية إلى ان "الشيخ قاسم كان صادقا مع نفسه بأن لدى حزب الله وفريقه في معسكر الممانعة مرشحين وهما فرنجية والفراغ، فيما قوى المعارضة كانت وما زالت واضحة وجدية لجهة ترشيحها النائب ميشال معوض أو من يشبهه في الأداء والمشروع، علما اننا على استعداد اليوم قبل الغد للذهاب مع معوض إلى التوافق مع الآخرين على مرشح يحظى بثلثي أصوات مجلس النواب، شرط ان يكون بالمواصفات المطلوبة سياديا للخروج من النفق، لاسيما أن هناك أسماء مقبولة، ومن بينها نعمة افرام، جهاد ازعور، صلاح حنين، زياد بارود وغيرهم ممن هم قابلون للتداول بهم كمرشحين توافقيين".
وأردف: "حزب الله وفريقه السياسي يعيش حالة انتظار وترقب لمجريات الوضع الإقليمي المستجد، لاسيما لفترة الشهرين المعطاة للتفاهم السعودي ـ الإيراني للتأكد من التزام طهران بمضمون هذا التفاهم، وعلى حزب الله بالتالي ان يعي بأن كل تطور إيجابي في هذا الإطار لن يكون لصالح فريق دون الآخر، بل سيكون لمصلحة كامل المنطقة الإقليمية بما فيها لبنان، وتقضي بعدم وجود ميليشيات مسلحة مهيمنة عل قرار أي من البلدان فيها".
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