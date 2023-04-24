البلاستيك المدوّر عنوان للإبتكار اللبناني!



Advertisement





البداية مع دحروج. انتقلت الفتاة المفعمة بالحماس الى فرنسا بعد انفجار 4 آب المشؤوم، وستعود وإلى وطنها حاملة العلامة التجارية الخاصة بها في عالم الموضة والأزياء. كما استهلّت حديثها لـ»نداء الوطن». كيف كَبُر الحلم إذاً؟ من طالبة هندسة معمارية في جامعة البلمند إلى مصمّمة ملابس، رحلة طويلة لم يفارقها حلم ابتكار علامة فارقة ترتكز أساساً على مبدأ إعادة التدوير. كتبت "نداء الوطن": اللبناني يئنّ. لكن إبداعه في دول الاغتراب كما في الداخل يلمع بين عثرة وأخرى. في فرنسا المهندسة المعمارية الشابة، ريبيكا دحروج، ابتكرت وصمّمت أول سترة بلاستيكية تُحاك من الزجاجات المعاد تدويرها. وفي لبنان المهندس البيئي والصناعي، زياد أبي شاكر، يقوم بتحويل أكياس البلاستيك إلى قواعد تثبيت لأنظمة الطاقة الشمسية. رغم الظروف، إصرار حديدي على تميّز أدواته البلاستيكية.البداية مع دحروج. انتقلت الفتاة المفعمة بالحماس الى فرنسا بعد انفجار 4 آب المشؤوم، وستعود وإلى وطنها حاملة العلامة التجارية الخاصة بها في عالم الموضة والأزياء. كما استهلّت حديثها لـ»نداء الوطن». كيف كَبُر الحلم إذاً؟ من طالبة هندسة معمارية في جامعة البلمند إلى مصمّمة ملابس، رحلة طويلة لم يفارقها حلم ابتكار علامة فارقة ترتكز أساساً على مبدأ إعادة التدوير.

مغادرة لبنان كان قراراً نهائياً. وفي فرنسا لم تنجح في الحصول على وظيفة هناك. في حالات كثيرة، تحصيلها العلمي وخبرتها جعلا مؤهّلاتها تفوق المطلوب. لكن كون حلم الانخراط في عالم الموضة لم يبارحها، تقدّمت بطلب للمشاركة في مشروع برعاية بوتيك Sézane – Paris حيث تمّ اختيار عشر فتيات كانت هي إحداهن. المشروع الذي استمر ستة أشهر هدف إلى تعليم كيفية صنع الماركة التجارية الخاصة بكل من المتباريات وتسويقها.

وفي الختام قامت كل مشتركة بتقديم قطعة من مجموعتها. فعلامَ وقع اختيار دحروج؟ «اخترت اسم Contretemps لعلامتي التجارية أما القطعة فكانت عبارة عن سترة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره تتكيّف بحسب الفصول وبحسب الحاجة إلى استعمالها، إذ يمكن إضافة أو فكّ أجزاء منها كونها موصولة بسحّابات». وللإشارة هنا، فالقماش البلاستيكي يباع في أوروبا والصين وهو يُصنع من البلاستيك المفروم والمدوّر كما يمكن إعادة تدويره مراراً وتكراراً بعد كل استعمال.



وتضيف: «اشتريت القماش من فرنسا وتوجّهت به إلى لبنان حيث قام خيّاط لبناني بتجهيز السترة، ولم يكن الهدف من هذه الخطوة تحقيق شهرة شخصية بل إقامة روابط بين الابتكار من جهة والحرفية التقليدية اللبنانية من جهة ثانية، كما رفع اسم لبنان عالياً من خلال منتج «صُنع في لبنان» ومحاولة إنقاذ مهنة تلفظ آخر أنفاسها». تمكّنت دحروج في نهاية المطاف من إحراز المركز الأول وها هي تعمل، منذ أيار 2022، وبدعم من فريق عمل مختص من قِبَل Sézane – Paris، على تطوير المزيد من المنتجات المبتكرة لإطلاقها في السوق. الفكرة بحدّ ذاتها كانت كافية لتحقيقها المرتبة الأولى لكن، كما أشارت، فإن الرسالة التي أوصلتها حين تكلّمت عن بلد مدمّر ما زال قادراً على الصمود، والصوَر التي عرضتها عن معمل خياطة مهدّم بالكامل يقوم بصناعة سترة بلاستيكية، خلقت حالة من التعاطف لدى لجنة التحكيم التي رأت بأم العين كيف تخرج من رحم الدمار إرادة ومن ألم الهزيمة عزيمة. «هدفي العودة إلى لبنان لأرى أولادي يكبرون وينمون في بلد سليم معافى. ليس المهم أين نعيش بل الأهم أن نعيش محاطين. فالحب الذي نلمسه في لبنان بين العائلة والأصحاب لا يمكن إيجاده في أي مكان آخر»، تأمل خاتمة.