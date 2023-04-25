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لبنان

قيادات فلسطينية انتقلت الى لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-04-2023 | 01:15
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في ظل المخاطر الامنية الكبرى التي تسيطر على المشهد والصراع بين اسرائيل من جهة وحزب الله والفصائل الفلسطينية من جهة اخرى، يبدو ان هناك مخاوف جدية من امكان حصول استهدافات داخل الاراضي السورية ضد قيادات فلسطينية.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض هذه القيادات انتقل الى لبنان على اعتبار ان الساحة اللبنانية اكثر امناً ولا يمكن لاسرائيل اختراقها بالمستوى ذاته الذي يمكنها فيه اختراق سوريا التي تتعرض لغارات جوية وليس فقط لعمليات امنية.
ووفق المصدر فان "تأكيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن اي عملية امنية في لبنان ضد اي شخصية لبنانية او فلسطينية سيتم الرد عليها بشكل فوري، يأتي في اطار مواكبة وجود قيادات فلسطينية عالية المستوى في لبنان".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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