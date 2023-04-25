حزب الله متخوف من صدام في هذا الملف

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يؤيد حزب الله بشكل كبير عودة النازحين السوريين الى بلادهم وقد قاد عدة مبادرات حزبية ودعم مبادرات رسمية للوصول الى اكبر نتيجة ممكنة في هذا الملف، لكنه في الوقت ذاته يرفض كل التصعيد الحالي.هذه الخلاصة عبّر عنها مصدر قريب من الحزب اشار الى ان حزب الله يريد حلا سلميا لمشكلة النازحين بالتعاون مع الدولة السورية ، ويرفض التحريض والتحريض المضاد في هذه اللحظة السياسية الحساسة.ويضيف المصدر "ان حارة حريك تتخوف بشكل جدي من فكرة الصدام لانه سيكون الطريق الاسهل والاخطر للوصول الى الفوضى كاملة وبابا لاقتتال لن يستطيع احد السيطرة عليه".