تصريحات جعجع: ردة فعل أم موقف نهائي؟

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تفيد الاجواء أن مسؤولين فرنسيين تواصلوا في الايام الاخيرة مع معظم القوى والاحزاب السياسية، في اطار المساعي لحل الازمة الرئاسية، من دون ان يؤدي ذلك الى نتيجة فعلية، بسبب اعتبار الفريق المعارض لانتخاب سليمان فرنجية أن المسعى الفرنسي لم يرتق الى مستوى المبادرة بل يصب فقط في مصلحة المعركة الرئاسية لفرنجية للوصول إلى بعبدا.ويقول أحد القياديين الذين تواصلوا مع الفرنسيين "إنّ فرنسا فهمت أنّ إنتخاب أيّ رئيس طرفٍ، لن يكون الحلّ لنهوض البلاد إقتصاديّاً وسياسيّاً، وأن وصول أحد الرؤساء الوسطيين غير الحزبيين، سيعكس فقط التغيير الذي يطمح له الشعب اللبنانيّ، منذ 17 تشرين الأوّل 2019".وفي سياق متصل، قال مصدر حزبي معارض "إن تصعيد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع امس الاول هو رد واضح وقاطع على المساعي الرامية الى فرض انتخاب فرنجية".لكن مصدرا مؤيدا لانتخاب فرنجية جزم في المقابل، "أن الموقف النهائي لجعجع لن يكون منعزلا عن الموقف النهائي للمملكة العربية السعودية في ضوء الاتصالات الدولية الجارية بشأن لبنان".وقال المصدر: صحيح أن جعجع رفع السقف بشكل كبير، لكن الموقف خاضع للتبدل، في حال حصلت مستجدات جديدة على الخط الدولي.