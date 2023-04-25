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لبنان

"العفو الدولية" تدعو السلطات اللبنانية إلى وقف ترحيل اللاجئين السوريين

Lebanon 24
25-04-2023 | 01:34
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دعت منظمة العفو الدولية "السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو اضطهاد عند عودتهم إلى بلادهم".
 
 
وذكرت "فرانس برس" أن "دعوة المنظمة تأتي بعد أن قامت السلطات اللبنانية بـترحيل نحو 50 سوريا إلى بلادهم في نيسان الحالي".
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وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في  منظمة العفو الدولية آيا مجذوب في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس: "يجب عدم إعادة أي لاجىء الى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".
وأضافت: "من المقلق جدا رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين بدون احترام الضمانات بإجراء قانوني. بدلا من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من عمليات الدهم التعسفية والترحيل غير القانوني". (فرانس برس)
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