زيادة بدل النقل في القطاع الخاص.. هل من جديد؟

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لا يزال العاملون في القطاع الخاص يترقبون ما سيؤول إليه اقتراح زيادة بدل النقل إلى 450 ألف ليرة يومياً وذلك بعد رفض الهيئات الاقتصادية في آخر اجتماع عقدته الأسبوع الماضي هذا الطرح.وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر "" ان "هذا الرفض أتى بعد اجتماع عقدته الهيئات الاقتصادية، وجوابنا في الاتحاد العمالي العام كان بانه من المفترض عدم تشبث الهيئات في هذه المرحلة بقرارها، وشددنا على ان تكون هذه المرحلة مرحلة حوار وعلى ضرورة عقد لقاء جديد لحل المشكلة ولاسيما مع تفاوت هذا الرقم بين القطاعين العام والخاص حيث أصبح بدل النقل يوميا في القطاع العام 450 ألف ليرة وفي القطاع الخاص 250 ألف ليرة".وشدد الأسمر على "ضرورة التحاور بشأن هذا الموضوع وعلى عقد لقاءات بحضور وزير العمل مصطفى بيرم لأنه كان من أوائل الداعين بأن يكون بدل النقل موحدا بين القطاعين العام والخاص".