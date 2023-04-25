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لبنان

حركة ناشطة في السوبرماركت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-04-2023 | 03:30
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سجلت في الايام الماضية حركة تسوّق ناشطة داخل السوبرماركت، ردها البعض الى مخاوف من ارتفاع الاسعار في حال ارتفع سعر صرف الدولار.
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المصدر: لبنان 24
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