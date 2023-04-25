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لبنان

الأنظار تتجه إلى "الضاحية".. ماذا يحصل هناك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-04-2023 | 03:15
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عادت هواجسٌ متعلقة بـ"أمن الضاحية الجنوبيّة" للبروز مُجدداً إلى الواجهة على صعيد أكثر من جهة، إذ تخوّفت بعض الأطراف من أن تكون الساحة هناك قد شهدت إنفلاتاً جديداً للعابثين بالأمن.
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وفي هذا الإطار، شكّلت معظم الأحداث الأمنية التي شهدتها الضاحية مؤخراً قلقاً للمواطنين هناك، سواء الإشتباك الأخير في حي السلم أو السرقات المتزايدة. ووفقاً للمعلومات، باتت هناك مطالبات علنية من سكان في المنطقة للمسؤولين هناك بضرورة التحرّك بغية تعزيز الأمن وبالتالي لجم الجرائم التي جرى توثيق الكثير منها بالصوت والصورة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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