وزارة الصناعة حددت سعر مبيع طن الترابة... كم بلغ؟

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أصدرت وزارة الصناعة بيانا صباح اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وخمسماية وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من اليوم الثلثاء ٢٥/٤/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ٢/٥/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.