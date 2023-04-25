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لبنان

الشتاء لم ينتهِ بعد: مُفاجأة بطقس آخر نيسان.. ثلوج وبرَد وصواعق في هذا الموعد

Lebanon 24
25-04-2023 | 02:47
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منخفضات جوية وكتل شديدة البرودة تسيطر لى المناطق الشرقية من أوروبا سوف تنحرف تدريجياً نحو لبنان بسبب الضغط المنخفض الذي سيتمدد من البحر الاحمر وشمال شبه الجزيرة العربية نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.
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وأضاف: لم ينتهِ الشتاء بعد، فالاجواء الممطرة والمثلجة ستعود بعد ايام وسيكون طقس الويك اند المقبل على الشكل التالي:
تنحرف المنخفضات الجوية يوم الجمعة من اليونان وغرب تركيا نحو قبرص ولبنان وفلسطين وساحل سوريا، ويبدأ تساقط الامطار خلال بعد ظهر الجمعة وساعات المساء، تترافق مع اشتداد بسرعة الرياح الجنوبية الغربية والعواصف الرعدية.

تشتد فعالية المنخفض فوق لبنان وغرب سوريا ليل الجمعة وفجر يوم السبت ويبلغ ذروته بين قبل ظهر السبت وظهر يوم الاحد، وتتحول الامطار الى طوفانية مصحوبة بكميات كبيرة من حبات البرَد التي ستضرب الخط الساحلي السوري واللبناني من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ومن ثم الجبال الغربية.
ترتفع نسبة العواصف الرعدية والصواعق نحو 90% بسبب دخول السحب الركامية وعبور التيار النفاث فوق لبنان وسوريا وفلسطين الى ان تبدأ الامطار بالتراجع بشكل تدريجي اعتباراً من يوم الاحد وتنحسر الامطار بشكل نهائي بعد ظهر الاثنين.

تتساقط الثلوج بغزارة فوق المرتفعات التي تعلو  2200 متر، بينما سيضرب البرَد مناطق لبنانية بنسبة 75%، تشتد سرعة الرياح لتتراوح بين 55 و 70 كم في الساعة.

وتابع خنيصر: لا يمكن الجزم بأن نيسان سيختم الشتاء فشهر ايار قد يأتي بالخيرات التي ما زالت تسيطر على شرق اوروبا من امطار ورياح باردة الى معتدلة.

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