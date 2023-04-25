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لبنان

موظفون يعتصمون داخل مقر الكتيبة الاسبانية... ما الذي يجري؟

Lebanon 24
25-04-2023 | 02:40
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نظم الموظفون المصروفون بشكل قسري من عملهم في مقر قيادة الوحدة الاسبانية في سهل بلاط، إعتصاماً سليماً امام البوابة الرئيسية للمقر إحتجاجاً على سلوك الشركة المتعهدة للتوظيف، التي اساءت معاملة الموظفين وقامت بطرد عدد كبير منهم بطريقة تعسفية واستبدلتهم بموطفين آخرين جدد، على الرغم من الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
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وخلال الاعتصام، التقى العمال وفداً من قيادة الكتيبة الاسبانية وشرحوا لهم اسباب الاعتصام، وطالبوهم بالتدخل لاعادة الموظفين الى عملهم وللضغط على الشركة المتعهدة بهدف تبديل أدائها وسلوكها.
 
وعبّر المعتصمون عن رغبتهم في التصعيد بحال لم يتم تلبية مطالبهم وعن اتجاههم لمنع مسؤولي الشركة المتعهدة من الدخول الى مقر الكتيبة لمتابعة عملهم.
 
ومن جهة اخرى، وعد الضابط الاسباني المسؤول بمناقشة الموضوع مع الجنرال الاسباني ومسؤولة الشركة المتعهدة في اسرع وقت ممكن وإعطاء للجواب للعمال في أقرب فرصة. 
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