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لبنان

رصاصة استقرت في رأسه... عن طريق الخطأ انتهت حياته (صورة)

Lebanon 24
25-04-2023 | 03:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام المدعو "م.ن" على إطلاق النار من مسدس حربي، ما ادى الى اصابة المدعو "غصوب الشامي "، برصاصه في رأسه عن طريق الخطأ وذلك في منطقة حارة البرانية - طرابلس.

وعلى الفور، نقل المصاب بحاله حرجه الى "المستشفى الاسلامي" حيث  فارق الحياة متأثراً بجراحه.
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كما ادى اطلاق النار اصابة المدعو "م.م" في قدمه اصابة طفيفة.

وسجل انتشار كثيف لوحدات الجيش في المكان والعمل جار على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.
 


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