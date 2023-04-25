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لبنان

زيارة تستمرّ ليومين.. وزير خارجية إيران يصلُ إلى بيروت غداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-04-2023 | 04:01
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علم "لبنان24" أن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان سيصل إلى بيروت غداً في زيارة رسمية ليومين، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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