غادة عون: نزار صاغية أيقونة حرية ورمزٌ للنضال

غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "نعم نزار صاغية أيقونة حرية ورمز للنضال الحق من أجل العدالة منذ سنين عديدة".

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