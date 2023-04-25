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لبنان

غادة عون: نزار صاغية أيقونة حرية ورمزٌ للنضال

Lebanon 24
25-04-2023 | 04:26
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غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "نعم نزار صاغية أيقونة حرية ورمز للنضال الحق من أجل العدالة منذ سنين عديدة".
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لبنان

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