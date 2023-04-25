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لبنان

رجا سلامة لم يحضر الجلسة أمام الوفد القضائي الأوروبي.. لهذا السبب

Lebanon 24
25-04-2023 | 04:20
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ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة لم يحضر جلسة استجوابه التي كانت مقررة عند العاشرة من صباح اليوم أمام الوفد القضائي الاوروبي. وقد حضر وكيله القانوني الذي قدم معذرة طبية.
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