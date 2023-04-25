رجا سلامة لم يحضر الجلسة أمام الوفد القضائي الأوروبي.. لهذا السبب

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ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة لم يحضر جلسة استجوابه التي كانت مقررة عند العاشرة من صباح اليوم أمام الوفد القضائي الاوروبي. وقد حضر وكيله القانوني الذي قدم معذرة طبية.