بعد وصولهم الى السعودية.. متى سينتقل "لبنانيو السودان" الى بيروت؟

تصل الدفعة الأولى من اللبنانيين الذين تم اجلاؤهم من السودان امس الى المملكة العربية السعودية عبر مطار جدة، عند الساعة الثالثة بعد الظهر على الخطوط الجوية اللبنانية MEA وعددهم 12 راكبا، أما الدفعة الثانية وعددها 36 راكباً فتصل عند الساعة 11,30 ليلاً. (الوكالة الوطنية)

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