السيد يغرّد عن قضية النازحين: الخطة بأن لا يعودوا ابداً الى بلدهم!

نحن آخر من يمكن إتهامه بالعنصرية ولا سيما ضد السوريين،
ومع ذلك فإنّ قضية النازحين هي أكبر وأخطر من أن يتحمّلها لبنان على المدى القصير والبعيد!
وما تفعله بعض دول الغرب هو توطين بكل معنى الكلمة في الوقت الذي تسهّل فيه هجرة المسيحيين من لبنان،
وكل زعيم لبناني ساكت حتى الآن هو متآمر
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) April 25, 2023
نحن آخر من يمكن إتهامه بالعنصرية ولا سيما ضد السوريين،
ومع ذلك فإنّ قضية النازحين هي أكبر وأخطر من أن يتحمّلها لبنان على المدى القصير والبعيد!
وما تفعله بعض دول الغرب هو توطين بكل معنى الكلمة في الوقت الذي تسهّل فيه هجرة المسيحيين من لبنان،
وكل زعيم لبناني ساكت حتى الآن هو متآمر