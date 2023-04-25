مبنى أثري في بحمدون يتداعى!

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أشار رئيس" شبكة سلامة المباني "مهندس تخطيط المدن يوسف فوزي عزام في بيان، أنه "عام 2015 كنا قد نبهنا لواقع الحال المتردي لمبنى سكة الحديد الأثري في بلده بحمدون المحطة، غير أنه بعد 8 سنوات لم يتم القيام بأي خطوة عملية من قبل المعنين، مما أدى إلى تهالك المبنى وحدوث تشققات تهدد وضعه الانشائي".وقال: "مبنى محطة سكة الحديد في بحمدون، والتي سميت قرية بحمدون المحطة تيمنا به، يتداعى نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، وكأن هناك نية لهدم المبنى التاريخي الذي يحمل ذكريات آلاف اللبنانين حين كان الوطن يتحرك على سكة الازدهار والنمو، على خلاف واقعنا اليوم من توقف وشلل لمؤسسات الدولة".وختم عزام، مؤكدًا أن "هذا المبنى يشكل جزءاً من تاريخ الوطن مما يتوجب على المعنيين، لا سيما وزير الاشغال ومدير مصلحة سكك الحديد، بالإضافة إلى أبناء وفاعليات قرى الجرد السياسية والبلدية التحرك فوراً والوقوف أمام مسؤولياتهم، ليس اتجاه مبنى قديم يتهالك بل اتجاه حقبة من تاريخنا وذاكرتنا الجماعية".