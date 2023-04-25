Advertisement

لبنان

مبنى أثري في بحمدون يتداعى!

Lebanon 24
25-04-2023 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1060481-638180236408413688.jpg
Doc-P-1060481-638180236408413688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس" شبكة سلامة المباني "مهندس تخطيط المدن يوسف فوزي عزام في بيان، أنه "عام 2015 كنا قد نبهنا لواقع الحال المتردي لمبنى سكة الحديد الأثري في بلده بحمدون المحطة، غير أنه بعد 8 سنوات لم يتم القيام بأي خطوة عملية من قبل المعنين، مما أدى إلى تهالك المبنى وحدوث تشققات تهدد وضعه الانشائي".
Advertisement

وقال: "مبنى محطة سكة الحديد في بحمدون، والتي سميت قرية بحمدون المحطة تيمنا به، يتداعى نتيجة الإهمال وعدم الصيانة، وكأن هناك نية لهدم المبنى التاريخي الذي يحمل ذكريات آلاف اللبنانين حين كان الوطن يتحرك على سكة الازدهار والنمو، على خلاف واقعنا اليوم من توقف وشلل لمؤسسات الدولة".

وختم عزام، مؤكدًا أن "هذا المبنى يشكل جزءاً من تاريخ الوطن مما يتوجب على المعنيين، لا سيما وزير الاشغال ومدير مصلحة سكك الحديد، بالإضافة إلى أبناء وفاعليات قرى الجرد السياسية والبلدية التحرك فوراً والوقوف أمام مسؤولياتهم، ليس اتجاه مبنى قديم يتهالك بل اتجاه حقبة من تاريخنا وذاكرتنا الجماعية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-04-25
05:00 | 2023-04-25
06:38 | 2023-04-25
07:10 | 2023-04-25
06:55 | 2023-04-25
06:41 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website