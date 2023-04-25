مؤشر اسعار الاستهلاك يرتفع.. إليكم أحدث الأرقام

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2023، سجل ارتفاعا وقدره 33,27 % بالنسبة لشهر شباط 2023. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 32%- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 33,57%- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 38,54%- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 34,68%- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 25,65%- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 27,11%وذكرت ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2023 سجل ارتفاعا وقدره 263,84% بالنسبة لشهر آذار 2022 .