مؤشر اسعار الاستهلاك يرتفع.. إليكم أحدث الأرقام

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2023، سجل ارتفاعا وقدره 33,27 % بالنسبة لشهر شباط 2023. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 32%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 33,57%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 38,54%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 34,68%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 25,65%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 27,11%
وذكرت ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2023 سجل ارتفاعا وقدره 263,84% بالنسبة لشهر آذار 2022 .