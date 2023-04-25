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لبنان

مؤشر اسعار الاستهلاك يرتفع.. إليكم أحدث الأرقام

Lebanon 24
25-04-2023 | 06:08
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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2023،  سجل ارتفاعا وقدره 33,27 % بالنسبة لشهر شباط 2023. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
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- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره  32%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره  33,57%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره   38,54%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره  34,68%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره  25,65%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره  27,11%
 
وذكرت  ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2023 سجل ارتفاعا وقدره 263,84%  بالنسبة  لشهر آذار 2022 . 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

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