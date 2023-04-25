خُتِمَت بالشمع الأحمر... ملحمة تبيع لحوماً فاسدة في هذه البلدة

صادرت مصلحة إقتصاد النبطية أكثر من 500 كغ من اللحوم الفاسدة، من احدى الملاحم في بلدة كفررمان، بعد الكشف الذي قام به مراقبو الاقتصاد بمؤازرة من عناصر من امن الدولة ومخابرات الجيش وشرطة بلدية كفررمان.

Advertisement

وقد تمّ ختم الملحمة بالشمع الاحمر بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي القاضية غادة ابو علوان.

وكان مراقبوا الاقتصاد قد قاموا بجولة على عدد من ملاحم البلدة في اطار الجولة للتأكد من سلامة اللحوم.

وفي هذا الاطار لفت رئيس مصلحة الاقتصاد محمد بيطار الى أن "الكشف على الملحمة جاء من ضمن الجولة، وسيتم تلف اللحوم الفاسدة والمفرزة منذ زمن طويل".

وأشار بيطار الى أن "الجولة مستمرة لان أمن اهلنا الغذائي مسؤوليتنا، دون ان يخفي وجود بعض الملاحم التي تبيع لحما مثلجا على انه طازج ما يعرض صحة المواطن للخطر".

هذا وتم تلف اللحوم المصادرة تحت اشراف الاجهزة الامنية والشرطة البلدية.