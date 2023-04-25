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لبنان
رجل أعمالٍ عربيّ يُعلن عن خطوة إقتصادية مهمة في لبنان: "محبتنا كبيرة لهذا البلد"
Lebanon 24
25-04-2023
|
06:41
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أعلن مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور" خلف بن أحمد الحبتور، في بيان، "إعادة افتتاح مساحة البيع بالتجزئة في مشروعه السياحي في منطقة سن الفيل، في بيروت الكبرى الذي يحتوي على فندقي هيلتون بيروت حبتور غراند وهيلتون بيروت متروبوليتان بالاس".
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وقال: "محبتنا للبنان كبيرة، وكلي ثقة أن الأيام المقبلة ستكون أفضل إن شاء الله. تحدثت سابقاً عن بحثنا في مجموعة الحبتور عن كفاءة لبنانية تعيد افتتاح المول، لخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومصدر دخل مناسب لأهلنا من مئات العائلات اللبنانية. وأعلن اليوم أننا اتخذنا خطوات جادة لإعادة فتح المول تحت مسمى جديد The Sooq Avenue وتعاقدنا مع شركة جديدة تضمّ نخبة من الشبان اللبنانيين المثقفين وأصحاب الخبرة والمحبين لوطنهم، لما رأينا من انسجام لرؤيتهم مع تطلعات مجموعة الحبتور. حيث أن الهدف الأول تأمين فرص العمل والمساعدة في النهوض باقتصاد البلد قبل السعي الى الربح المادي. وسيتم ذلك بإذن الله خلال فترة سنة من تاريخ هذا الإعلان".
وعن تشجيع المستأجرين وأصحاب المحال التجارية، قال: "كمساهمة منّا في ظلّ الوضع الاقتصادي الحالي لتشجيع المستأجرين وأصحاب العلامات التجارية في فتح أفرع جديدة داخل لبنان، قررنا منح كل مستأجر فترة سماح بالإيجار تصل حتى 12 شهرا، كمساهمة في تخفيف عبء الأوضاع الحالية".
وكان الحبتور أعلن في مطلع العام في تغريدة عن "إعادة افتتاح فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس في لبنان، حرصاً منّا على دعم الاقتصاد اللبناني وتوفير فرص عمل للشباب والشابات اللبنانيين ودفع عجلة التنمية في البلاد".
وختم : "أدعو كل من لديهم الرغبة للتعاون معنا في هذه المبادرة لإحياء اقتصاد لبنان من رجال الاعمال في لبنان والخارج، الاطلاع على الموقع الالكتروني الجديد للمول https://www.thesooqavenue.com
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