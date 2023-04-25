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لبنان

هذه "عيدية" العمال في عيدهم

Lebanon 24
25-04-2023 | 06:38
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أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في بيان، أنه و"لمناسبة عيد العمال، قد تواصل مع سعادة الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ثم مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي إستجاب  مباشرة لطلب الوزير بإصدار مراسيم القطاع الخاص  تكريما للعمال قبل هذه الذكرى ولو بعدد خاص من الجريدة الرسمية" .
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المصدر: الوكالة الوطنية
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