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لبنان

"هكذا تعودنا على مملكة الخير"... مطر: شكراً للسعودية

Lebanon 24
25-04-2023 | 07:10
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 كتب النائب ايهاب مطر عبر "تويتر": "لطالما كانت السعودية السند الدائم إلى اللبنانيين، وتثبت الأيام أن الشعب اللبناني بحاجة إلى أشقائه العرب دائماً ولا يستطيع أن ينسلخ عن جلده.

وأضاف: "شكراً للسعودية  إجلاء عشرات المواطنين اللبنانيين على متن إحدى سفنها من السودان، هكذا تعودنا على مملكة الخير".
 
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