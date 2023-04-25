"هكذا تعودنا على مملكة الخير"... مطر: شكراً للسعودية

لطالما كانت #السعودية السند الدائم إلى اللبنانيين، وتثبت الأيام أن الشعب اللبناني بحاجة إلى أشقائه العرب دائماً ولا يستطيع أن ينسلخ عن جلده.



شكراً السعودية 🙏 على إجلاء عشرات المواطنين اللبنانيين على متن إحدى سفنها من #السودان، هكذا تعودنا على مملكة الخير. pic.twitter.com/dqd6OPqn1e