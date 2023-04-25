تحذير من قوى الأمن لمالكي هذه السيارات... ماذا أعلنت؟

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صــدر عـــن المـديـرية العامـة لــقـــــــوى الأمـن الداخلــــــي ــــــ شعـــــبـة العـــلاقــــــات العامــــــة مــا يلـــــــــــــي:تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رسماً بيانياً لـ /16/ نوعًا من السيارات التي هي الأكثر عرضةً للسرقة في خلال عام 2023، والتّي بلغ عددها حتى تاريخ 31-03-2023 /314/ سيارة، وفي هذا الإطار قامت قوى الامن الداخلي بتوقيف /50/ شخصًا.إنّ السبب الرئيسي لسرقة السيارات الحديثة الصنع (ولا سيّما من أنواع كيا وهيونداي)، كونها غير مزوّدة من الشّركة المصنّعة بجهاز IMMOBILIZER، الذي يمنع تشغيل محرّك السّيّارة بغير مفتاحها، فتصبح حالتها مماثلة لسرقة السيّارات قديمة الصنع.وتحذّر هذه المديرية العامة مالكي السيارات، وجوب أخذ الحيطة بصورة مستمرّة للحدّ من تعرّض سياراتهم للسرقة. ويمكنهم اتخّاذ بعض إجراءات الحماية، أهمّها:تركيب أجهزة بطريقة احترافية يصعب على السّارق الوصول إليها، كجهاز IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سرّي لمنع تشغيل السيّارة، أو وضع قفل المِقوَد...يُفضّل ركن السيّارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مُضاءة ومجهّزة بكاميرات مُراقبة إذا أمكن إلخ...