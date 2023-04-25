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لبنان

مناقصتان لتلزيم جمع النفايات من قرى اتحاد بلديات صيدا - الزهراني.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-04-2023 | 07:47
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اعلن اتحاد بلديات صيدا - الزهراني ، في بيان، انه نشر الدعوة للاعلان عن مناقصة عمومية لتلزيم جمع النفايات ونقلها من قرى اتحاد بلديات صيدا - الزهراني على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام ppa.gov.lb
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ودعا الراغبين إلى " الاطلاع على دفتر الشروط ونص الاعلان والموعد النهائي لتقديم الطلبات وفض العروض على المنصة الالكترونية"، لافتا إلى أن "الموعد النهائي لتقديم العروض في السابع عشر من أيار المقبل عند الثانية عشرة ظهرا في مبنى بلدية صيدا، على أن يتم فتح العروض في اليوم نفسه وفور الانتهاء من موعد تقديمها".

من جهة ثانية، نشرت بلدية صيدا  الدعوة إلى الاعلان عن مناقصة عمومية لتقديم خدمات يد عاملة لاشغال ومرافق بلدية صيدا على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام ppa.gov.lb

وطالبت الراغبين بـ"الاطلاع على دفتر الشروط ونص الاعلان والموعد النهائي لتقديم الطلبات وفض العروض على المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه"، وحددت " 17 المقبل الموعد النهائي لتقديم العروض في مبنى البلدية عند  الساعة الحاديه عشرة قبل الظهر، على ان يتم فتح العروض في اليوم نفسه وفور الانتهاء من تقديمها".
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