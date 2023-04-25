Advertisement

لبنان

البيسري استقبل الاسمر ووفدا من عائلات شهداء الأمن العام

Lebanon 24
25-04-2023 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1060530-638180314700992371.jpg
Doc-P-1060530-638180314700992371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري في مكتبه اليوم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفدا مرافقاً حيث تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما إستقبل رئيسة منظمة الصليب الأحمر الدولي وبحثا في ملفات ذات إهتمام مشترك، وقد أثنى المدير العام على المهمات التي تقوم بها المنظمة على الصعيدين المحلي والدولي.
Advertisement

ثم إلتقى عائلات شهداء الأمن العام الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-04-25
05:00 | 2023-04-25
06:38 | 2023-04-25
08:56 | 2023-04-25
08:50 | 2023-04-25
08:47 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website