البيسري استقبل الاسمر ووفدا من عائلات شهداء الأمن العام

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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري في مكتبه اليوم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفدا مرافقاً حيث تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما إستقبل رئيسة منظمة الصليب الأحمر الدولي وبحثا في ملفات ذات إهتمام مشترك، وقد أثنى المدير العام على المهمات التي تقوم بها المنظمة على الصعيدين المحلي والدولي.ثم إلتقى عائلات شهداء الأمن العام الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت.