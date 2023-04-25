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لبنان

للبحث في هذه العناوين... وزير يزور "العمالي العام" الخميس

Lebanon 24
25-04-2023 | 08:05
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يزور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار بمناسبة الاول من ايار، مقر  الاتحاد العمالي العام عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بعد غد الخميس،  ويلتقي  قيادته ورؤساء النقابات والعمال لمقاربة العناوين التالية: 
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- ضرورة معالجة قانونية للوجود السوري في لبنان
- الدور الواسع الذي تقوم به الوزارة ضمن البرامج الموضوعة لمساعدة الاسر الاكثر فقرا  والاكثر هشاشة
- ضم العاملين في هذه البرامج وتنسيبهم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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