للبحث في هذه العناوين... وزير يزور "العمالي العام" الخميس

Advertisement

يزور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار بمناسبة الاول من ايار، مقر الاتحاد العمالي العام عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بعد غد الخميس، ويلتقي قيادته ورؤساء النقابات والعمال لمقاربة العناوين التالية:- ضرورة معالجة قانونية للوجود السوري في لبنان- الدور الواسع الذي تقوم به الوزارة ضمن البرامج الموضوعة لمساعدة الاسر الاكثر فقرا والاكثر هشاشة- ضم العاملين في هذه البرامج وتنسيبهم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.