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لبنان

منعاً للانهيار... اجتماع مهمّ في "المالية"!

Lebanon 24
25-04-2023 | 08:13
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أعلن بيان للمكتب الاعلامي في وزارة المالية، انه "استكمالا للخطوات المرتبطة باللقاء الذي عقده وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مع الجهات الدولية المانحة لإعادة تفعيل قدرات الإدارة العامة، عقد اليوم في مبنى وزارة المالية إجتماع ضم إلى الخليل ممثلة الـUNDP في لبنان Melanie Hauenstein".
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وأضاف البيان: "تم في خلال الإجتماع عرض مفصل للعمل المشترك المقرر المباشرة به بهدف السعي قدما في استعادة الانتظام في عمل المالية العامة من خلال تنفيذ تدابير عاجلة لمنع الانهيار وإرساء أسس نظام فعال لجهة تطوير الأداء ولتهيئة البنى التحتية المعلوماتية التي تعزز الإيرادات والمساءلة والشفافية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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