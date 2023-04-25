بهية الحريري التقت قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي

استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" بهية الحريري في دارة مجدليون، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد بلال الحجار في زيارة تهنئة بعيد الفطر المبارك.



وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة ولا سيما الوضع الأمني .

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