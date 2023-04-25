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لبنان

بهية الحريري التقت قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
25-04-2023 | 08:16
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استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" بهية الحريري في دارة مجدليون، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد بلال الحجار في زيارة تهنئة بعيد الفطر المبارك.

 وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة ولا سيما الوضع الأمني .
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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