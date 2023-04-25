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لبنان

ميقاتي يرأس غداً إجتماعاً لبحث ملف النازحين السوريين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-04-2023 | 08:26
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث ملف النازحين السوريين في لبنان، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الاربعاء، في السرايا.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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