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لبنان
ميقاتي يرأس غداً إجتماعاً لبحث ملف النازحين السوريين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-04-2023
|
08:26
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث ملف النازحين السوريين في لبنان، عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الاربعاء، في السرايا.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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