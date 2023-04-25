وصول الدفعة الاولى من لبنانيين تم اجلاؤهم من السودان.. بو حبيب: "وحدتنا دايماً بتخلّصنا وبتنجّحنا"

وصلت عند الثالثة من بعد ظهر اليوم طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط قادمة من جدة في المملكة العربية السعودية وعلى متنها الدفعة الأولى من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين الذين تم اجلاؤهم من السودان وعددهم 12 شخصا.

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وكان في استقبالهم في صالون الشرف في المطار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية فوزي كبارة والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.

وعلى الأثر قال بو حبيب: " نشكر السعودية التي منحت الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان"، واكد انه "بالوفاق والتّعاون يُمكن تحقيق المُستحيل "، مشيرا الى ان "وحدتنا دايماً بتخلّصنا وبتنجّحنا".

وتصل الدفعة الثانية التي تضم 32 شخصا عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً .