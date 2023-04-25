بعد انهيار سقف صفّ في إحدى المدارس.. هذا ما طلبه مولوي

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وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي كتاباً إلى محافظة جبل لبنان، بعد ورود معلومات وصور حول انهيار سقف أحد الصفوف في مدرسة Smart High School على طريق المطار.وطلب تكليف من يلزم اجراء الكشف بصورة فورية، والتنسيق مع البلدية المعنية وإدارة المدرسة لإجراء الترميم اللازم.