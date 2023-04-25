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لبنان
نائب يعد بتحقيق مطالب الثانويات في المتن الشمالي خلال أيام!
Lebanon 24
25-04-2023
|
08:56
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في مقر المجلس في ساحة النجمة اليوم وفدا من مديري مدارس الثانويات الرسمية في المتن الشمالي برفقة رئيسة جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن السيدة راغدة يشوعي.
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وعرض المجتمعون على بو صعب العراقيل والمشاكل التي يعاني منها القطاع الرسمي مما يهدد امكانية انجاز العام الدراسي بشكل سليم طالبين المساعدة، فأبدى نائب رئيس المجلس تجاوبه طالبا من المجتمعين اعداد دراسة مقتضبة بالمطالب الضرورية التي تمكنهم من اكمال العام الدراسي، حيث وعد بتحقيق هذه المطالب خلال ايام قليلة للاتاحة لجميع طلاب الثانويات الرسمية في المتن الشمالي اكمال عامهم الدراسي، وفق بيان مكتب بو صعب.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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