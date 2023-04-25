Advertisement

لبنان

نائب يعد بتحقيق مطالب الثانويات في المتن الشمالي خلال أيام!

Lebanon 24
25-04-2023 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1060558-638180353164692446.jpg
Doc-P-1060558-638180353164692446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في مقر المجلس في ساحة النجمة اليوم وفدا من مديري مدارس الثانويات الرسمية في المتن الشمالي برفقة رئيسة  جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن السيدة راغدة يشوعي.
Advertisement

وعرض المجتمعون على بو صعب العراقيل والمشاكل التي يعاني منها القطاع الرسمي مما يهدد امكانية انجاز العام الدراسي بشكل سليم طالبين المساعدة، فأبدى نائب رئيس المجلس تجاوبه طالبا من المجتمعين اعداد دراسة مقتضبة بالمطالب الضرورية التي تمكنهم من اكمال العام الدراسي، حيث وعد بتحقيق هذه المطالب خلال ايام قليلة للاتاحة لجميع طلاب الثانويات الرسمية في المتن الشمالي اكمال عامهم الدراسي، وفق بيان مكتب بو صعب.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-04-25
08:26 | 2023-04-25
11:17 | 2023-04-25
11:09 | 2023-04-25
11:05 | 2023-04-25
11:05 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website