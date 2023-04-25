عدد استثنائي غدا للجريدة الرسمية.. ماذا يتضمن؟

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تصدر الجريدة الرسمية غدا الاربعاء استثنائيا، ويتضمن العدد الاستثنائي المراسيم التالية:- التعديلات التي أقرت في آخر جلسة لمجلس الوزراء حول الزيادات في القطاع الخاص.- قانون إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية، الذي صدر عن مجلس النواب.- التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الشراء العام.