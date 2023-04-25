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لبنان
تونسيّ أطلق النار في هذه البلدة الجنوبية!
Lebanon 24
25-04-2023
|
09:35
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أوقفت فصيلة قوى الامن الداخلي في العباسية التونسي (ع. ض) في محلة مفرق معركة- صور.
وهو مطلوب بجرم اطلاق نار في بلدة معركة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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