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لبنان
رئيس الجالية اللبنانية في السودان: نشكر ميقاتي والجهات المعنية على نجاح عملية اجلاء الرعايا اللبنانيين
Lebanon 24
25-04-2023
|
10:43
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صدر عن رئيس الجالية اللبنانية في السودان سعد الله ميقاتي ما يلي:
اتقدم باسمي وباسم الجالية اللبنانية في السودان بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي ومعالي وزير الخارجية الاستاذ عبدالله بو حبيب وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير وسعادة سفيرة لبنان في السودان السيدة ديما حداد وسعادة سفير لبنان في المملكة العربية السعودية الاستاذ فوزي كبارة وسعادة سفير لبنان في دولة الامارات العربية المتحدة الأستاذ فؤاد دندن وسعادة قنصل لبنان في جدة الاستاذ وليد منقارة وجميع الجهات المعنية على نجاح عملية اجلاء الرعايا اللبنانيين المتواجدين في السودان.
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لقد أثبتت هذه العملية أن للدولة دورا كبيرًا في حماية ورعاية مواطنيها في الخارج، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا لسلامتهم وحمايتهم.
ونود أن نعبر عن شكرنا الجزيل لدولة الامارات العربية المتحدة و للمملكة العربية السعودية للإهتمام والمساعدة في اجلاء ابناء الجالية اللبنانية من الخرطوم الى بور سودان كما نشكر المملكة العربية السعودية على اجلاء جميع ابناء الجالية اللبنانية من بور سودان الى جدة وعلى استضافتهم الكريمة في مدينة جدة لحين مغادرتهم الى بيروت. نشكر جميع من ساعد في إنجاح هذه العملية، وتقديرنا الكبير للجهود الكبيرة التي بذلت في هذا الصدد.
نسأل الله أن يحفظ السودان وشعبها وأهلها من كل مكروه وسوء.
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