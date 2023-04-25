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لبنان

قائد الجيش استقبل رئيس محكمة التمييز العسكرية

Lebanon 24
25-04-2023 | 10:47
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزي، على رأس وفد من هيئة المحكمة، وتناول البحث شؤوناً مختلفة.

 
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