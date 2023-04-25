قائد الجيش استقبل رئيس محكمة التمييز العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزي، على رأس وفد من هيئة المحكمة، وتناول البحث شؤوناً مختلفة.





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